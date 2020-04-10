Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні передбачав закриття кордонів, проте на практиці український кордон виявився відкритим для усіх бажаючих повернутися з-за кордону. Заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що усі громадяни, які в’їжджають з-за кордону до України, підписали згоду про самоізоляції важко назвати правдивою. Як з’ясувалося, лише 99 тис. наших громадян, які повернулися з-за кордону, погодилися підписати згоду на самоізоляцію. Всього за період з 13 по 28 березня до України повернулися понад 570 тис. українців.

Відомості про чисельність громадян, які в’їхали до України, надала Державна прикордонна служба України на запит журналістів. Про причини «дірявого» карантину на кордоні пише Bihus.Info.

Як відомо, 13 березня президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців протягом трьох днів повернутися на батьківщину в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Письмова згода на самоізоляцію була введена лише 21 березня, а 28 березня український кордон був закритий для пасажирських перевезень. За період з 21 по 28 березня до України повернулися 135,6 тис. наших співвітчизників, але лише 99,1 тис. осіб погодилися підписати згоду на самоізоляцію. Відповідно, 36,5 тис. українців проігнорували вимогу про самоізоляцію.

З 13 по 20 березня до України повернулися 435,2 тис. осіб, які не підписувалися згод на самоізоляцію.

Згідно з отриманою від ДПСУ інформацією, прикордонники почали видавати інформаційні згоди на самоізоляцію 22 березня, хоча головний санітарний лікар України Віктор Ляшко постановив видавати такі згоди з 21 березня.

Наразі український кордон закритий для пасажирських перевезень, його можна перетнути лише на автомобілі у 19 пунктах пропуску.