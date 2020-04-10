Відеоуроки для школярів знімають співробітники «Кварталу 95» та «Мамахохотала». Фото: Офіс президента

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Ракурс

«Всеукраїнська школа онлайн» працює вже п’ять днів. Виробництвом відеоуроків для проекту займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, зокрема «Кварталу 95», «Мамахохотала» і Patriot за гроші волонтерів.

Частина із них штатні співробітники, інші — позаштатні. Про це «Українським новинам» повідомила генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу президента Вероніка Селега.

За її словами, у зйомках беруть участь оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори, гримери, запрошені зірки та інші фахівці. Серед них є «обличчя» телеканалів СТБ, «1+1», «Новий канал», «Інтер», ICTV, «Україна», студій «Квартал 95», «Мамахохотала», Patriot і інших.

Селега також розповіла, що окрім співробітників, ці канали і студії також надають частину виробничих потужностей для зйомок. Іншу частину техніки приносять фрілансери, які працюють на зйомках.

В Офісі президента додали, що проект знімається на кошти волонтерів недержавних громадських організацій, а держава його не фінансує.

Як писав «Ракурс», за час роботи проекту вчителя вже неодноразово допустили помилки під час викладання. Так, вчителька української мови розповіла школярам про лист «білого ведмедя з Антарктичного півострова», хоча живуть вони в Арктиці. До цього вчителька з історії переплутала російських імператорів Миколу І та Миколу ІІ, а викладач географії показала на карті Індійський океан, розповідаючи про острова Австралійського союзу вуТихому й Атлантичному океанах.