Видеоуроки для школьников снимают сотрудники «Квартала 95» и «Мамахохотала». Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n136567-novyy-proekt-so-starym-kvartalom-95-stalo-izvestno-kto-i-za-chi-dengi-snimaet-vseukrainskuu.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн» работает уже пять дней. Производством видеоуроков для проекта занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, включая «Квартал 95», «Мамахохотала» и Patriot за деньги волонтеров.

Часть их них штатные сотрудники, другие — внештатные. Об этом «Українським новинам» сообщила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Вероника Селега.

По ее словам, в съемках участвуют операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты. Среди них есть «лица» телеканалов СТБ, «1+1», «Новый канал», «Интер», ICTV, «Украина», студий «Квартал 95», «Мамахохотала», Patriot и других.

Селега также рассказала, что помимо сотрудников, эти каналы и студии предоставляют ​​часть производственных мощностей для съемок. Другую часть техники приносят фрилансеры, которые работают на съемках.

В Офисе президента добавили, что проект снимается на средства волонтеров негосударственных общественных организаций, а государство его не финансирует.

Как писал «Ракурс», за время работы проекта учителя уже неоднократно допустили ошибки во время преподавания. Так, учительница украинского языка рассказала школьникам о письме «белого медведя из Антарктического полуострова», хотя живут они в Арктике. До этого учительница истории перепутала российских императоров Николая І и Николая ІІ, а преподаватель географии показала на карте Индийский океан, рассказывая об островах Австралийского союза в Тихом и Атлантическом океанах.