Киев накрыло смогом от лесных пожаров. Фото: ukraina.ru

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Лесной пожар в Чернобыльской зоне принесет в Киев загрязненный воздух.

Прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в столице ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз. Об этом 10 апреля сообщил Государственный научный-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Эта концентрация не является угрозой для жизни и здоровья, которая в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного Нормами радиационной безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Ученые сообщают, что траектория потенциально загрязненных воздушных масс проходит через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Заявляют, что потенциальные загрязненные воздушные массы могут накрыть эти районы в период с 3.00 10 апреля до 03.00 11 апреля 2020 года.

Напомним, из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне перекрыли два контрольно-пропускных пункта, а также эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.