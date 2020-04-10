Київ накрило смогом від лісових пожеж. Фото: ukraina.ru

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Лісова пожежа у Чорнобильській зоні принесе до Києва забруднене повітря.

Прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 у столиці очікується нижче небезпечної для здоров’я і життя людини в сто і більше разів. Про це 10 квітня повідомив Державний науковий-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Ця концентрація не є загрозою для життя та здоров’я, яка у 100 і більше разів нижча від допустимого рівня, встановленого Нормами радіаційної безпеки України, — йдеться в повідомленні.

Науковці повідомляють, що траекторія потенційно забруднених повітряних мас проходить через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та Київ. Заявляють, що потенційні забруднені повітряні маси можуть накрити ці районі в період з 3.00 10 квітня до 03.00 11 квітня 2020 року.

Нагадаємо, через лісову пожежу в Чорнобильській зоні перекрили два контрольно-пропускні пункти, а також евакуювали громадян, які проживають у селищі Поліське.