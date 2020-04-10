Діра у держбюджеті буде більшою, ніж 2014 року: які зміни пропонують внести Раді. Фото: Сьогодні

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Державний бюджет України перерозподілятимуть на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня. Саме з законопроекту № 3279 про зміни до бюджету-2020 має розпочатися порядок денний.

Урядовці та голови парламентських фракцій і комітетів сьогодні обговорювали доопрацьований перелік змін до головного кошторису країни. Однак у законопроекті досі є багато спірних моментів, повідомив у Facebook нардеп від «Довіри» Олег Кулініч.

Документ, запропонований народним обранцям для ухвалення найближчого понеділка, передбачає:

припинення дії положень про обмеження щодо боргового навантаження та дефіциту бюджету до 2021 року;

встановлення дефіциту бюджету на рівні 298,4 млрд грн, що становить 7,5% від ВВП України (для порівняння у 2014 році цифра не перевищувала 4,7% ВВП);

обмеження розміру заробітних плат працівників державних установ і підприємств, а також суддів (не більше 10 мінімальних зарплат — 47 тис. 230 грн) до завершення карантину;

скорочення фіндопомоги аграріям на 1,5 млрд грн та решти держпрограм (всього на 55,9 млрд грн);

скорочення видатків на організацію місцевих виборів до 1 млрд грн;

зменшення обсягу Фонду регіонального розвитку до 4,9 млрд грн;

збереження в місцевих бюджетах 13,44% надходжень від акцизу за пальне;

незмінність фінансування сфери дорожнього господарства та правоохоронних органів.

За словами нардепа, місцеві бюджети недоотримають чимало субвенцій, зокрема, на освіту та розвиток об'єднаних територіальних громад (ОТГ), а це передбачає зупинку розбудови інфраструктури, ремонту шкіл і дитсадків.

Суперечки серед нардепів викликав і фонд боротьби з коронавірусом, створення та наповнення якого фінансуватиметься з загального фонду держбюджету (кошти платників податків), а не спецфонду (кошти донорів). До того ж запуск цього фонду відбудеться не одразу, хоча епідемія лютує в Україні зараз.

Водночас провал бюджетного законопроекту в цілому для України може бути катастрофічним. Тому всі спірні моменти обговорюватимуться ще раз на засіданні Комітету ВР із питань бюджету, яке заплановано на 10.00 завтрашнього дня. Члени комітету мають погодити перерозподіл видатків із держбюджету й завершити підготовку документу № 3279 до голосування в остаточній редакції.

За даними ЗМІ, партії «Слуга народу», «Голос» і «Європейська солідарність» не можуть порозумітися щодо питання бюджетних витрат на правоохоронні органи, які раніше влада не збиралася урізати.

Раніше сьогодні голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що зміни до бюджету не можуть влаштовувати усі сторони, бо такого ніколи не було.

Під час попереднього позапланового засіданні ВР голосування за зміни до бюджету було провалено — не вистачило трьох голосів. Примітно, що навіть частина «слуг народу» відмовилася дати голоси.