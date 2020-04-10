Дыра в госбюджете будет больше, чем в 2014 году: какие изменения предлагают внести Раде. Фото: Сегодня

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Государственный бюджет Украины будут перераспределять на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля. Именно законопроект № 3279 об изменениях в бюджет-2020 должен открыть повестку дня.

Члены правительства, главы парламентских фракций и комитетов сегодня обсуждали доработанный перечень изменений в главную смету страны. Однако в законопроекте до сих пор есть много спорных моментов, сообщил в Facebook нардеп от «Доверия» Олег Кулинич.

Документ, предложенный народным избранникам для принятия в ближайший понедельник, предусматривает:

прекращение действия положений об ограничении долговой нагрузки и дефицита бюджета до 2021 года;

установление дефицита бюджета на уровне 298,4 млрд грн, что составляет 7,5% от ВВП Украины (для сравнения в 2014 году цифра не превышала 4,7% ВВП);

ограничение размера заработных плат работников государственных учреждений и предприятий, а также судей (не более 10 минимальных зарплат — 47 тыс. 230 грн) до завершения карантина;

сокращение финпомощи аграриям на 1,5 млрд грн и остальных государственных программ (всего на 55,9 млрд грн);

сокращение расходов на организацию местных выборов до 1 млрд грн;

уменьшение объема Фонда регионального развития до 4,9 млрд грн;

сохранение в местных бюджетах 13,44% поступлений от акциза за топливо;

неизменность финансирования дорожного хозяйства и правоохранительных органов.

По словам нардепа, местные бюджеты недополучат немало субвенций, в частности, на образование и развитие объединенных территориальных общин (ОТО), а это предполагает остановку обновления инфраструктуры, ремонта школ и детсадов.

Споры среди нардепов вызвал и фонд борьбы с коронавирусом, создание и наполнение которого будет финансироваться из общего фонда госбюджета (средства налогоплательщиков), а не спецфонда (средства доноров). К тому же запуск этого фонда произойдет не сразу, хотя эпидемия свирепствует в Украине сейчас.

В то же время провал бюджетного законопроекта в целом для Украины может быть катастрофическим. Поэтому все спорные моменты будут обсуждаться еще раз на заседании Комитета ВР по вопросам бюджета, которое запланировано на 10.00 завтрашнего дня. Члены комитета должны согласовать перераспределение расходов из госбюджета и завершить подготовку документа № 3279 к голосованию в окончательной редакции.

По данным СМИ, партии «Слуга народа», «Голос» и «Европейская солидарность» не могут договориться по вопросу бюджетных расходов на правоохранительные органы, которые ранее власти не собирались урезать.

Ранее сегодня председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что изменения в бюджет не могут устраивать все стороны, потому что такого не было никогда.

Во время предыдущего внепланового заседании ВР голосование за изменения в бюджет было провалено — не хватило трех голосов. Примечательно, что даже часть «слуг народа» отказалась давать голоса.