Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Карантин в Украине предусматривал закрытие границ, однако на практике украинская граница оказалась открытой для всех желающих вернуться из-за границы. Заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что все въезжающие из-за границы украинцы подписали согласие о самоизоляции трудно назвать правдивым. Как выяснилось, лишь 99 тыс. наших граждан, вернувшихся из-за рубежа, согласились подписать согласие на самоизоляцию. Всего за период с 13 по 28 марта в Украину вернулись более 570 тыс. украинцев.

Сведения о численности въехавших в Украину граждан на запрос журналистов предоставила Государственная пограничная служба Украины. О причинах «дырявого» карантина на границе пишет Bihus.Info.

Как известно, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев в течение трех дней вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Письменное согласие на самоизоляцию было введено лишь 21 марта, а 28 марта граница Украины была закрыта для пассажирских перевозок. За период с 21 по 28 марта в Украину вернулись 135,6 тыс. наших соотечественников, но лишь 99,1 тыс. человек согласились подписать согласие на самоизоляцию. Соответственно, 36,5 тыс. украинцев проигнорировали требование о самоизоляции.

С 13 по 20 марта в Украину вернулись 435,2 тыс. человек, которые не подписывались согласий на самоизоляцию.

Согласно информации полученной от ГПСУ, пограничники начали выдавать информационные согласия на самоизоляцию 22 марта, хотя главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко постановил выдавать такие согласия с 21 марта.

В настоящее время украинская граница закрыта для пассажирских перевозок, ее можно пересечь только на автомобиле в 19 пунктах пропуска.