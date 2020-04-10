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Карантин в Украине. Фото: Ракурс

Карантин в Украине: лишь 99 тыс. из 570 тыс. вернувшихся из-за границы украинцев подписали согласие на самоизоляцию (ДОКУМЕНТ)

10 апр 2020, 17:35
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Карантин в Украине предусматривал закрытие границ, однако на практике украинская граница оказалась открытой для всех желающих вернуться из-за границы. Заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что все въезжающие из-за границы украинцы подписали согласие о самоизоляции трудно назвать правдивым. Как выяснилось, лишь 99 тыс. наших граждан, вернувшихся из-за рубежа, согласились подписать согласие на самоизоляцию. Всего за период с 13 по 28 марта в Украину вернулись более 570 тыс. украинцев.

Сведения о численности въехавших в Украину граждан на запрос журналистов предоставила Государственная пограничная служба Украины. О причинах «дырявого» карантина на границе пишет Bihus.Info.

Как известно, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев в течение трех дней вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Письменное согласие на самоизоляцию было введено лишь 21 марта, а 28 марта граница Украины была закрыта для пассажирских перевозок. За период с 21 по 28 марта в Украину вернулись 135,6 тыс. наших соотечественников, но лишь 99,1 тыс. человек согласились подписать согласие на самоизоляцию. Соответственно, 36,5 тыс. украинцев проигнорировали требование о самоизоляции.

С 13 по 20 марта в Украину вернулись 435,2 тыс. человек, которые не подписывались согласий на самоизоляцию.

Ответ ГПСУ на запрос журналистов. Фото: Bihus.Info

Согласно информации полученной от ГПСУ, пограничники начали выдавать информационные согласия на самоизоляцию 22 марта, хотя главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко постановил выдавать такие согласия с 21 марта.

В настоящее время украинская граница закрыта для пассажирских перевозок, ее можно пересечь только на автомобиле в 19 пунктах пропуска.


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