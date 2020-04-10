Аваков став за захист Чорновол. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n136570-avakov-stav-na-zahyst-chornovol-i-rozkrytykuvav-diyi-dbr.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, розкритикував дії керівництва Державного бюро розслідувань, співробітники якого провели обшуки та вручили підозру колишньому нардепу Тетяні Чорновол.

Аваков звернувся до першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова та заявив, що він знехтував конфліктом інтересів та ініціював розслідування проти Чорновол, яка є особистим ворогом президента-втікача Віктора Януковича. Про це 10 квітня Аваков написав на власній сторінці у Facebook.

Адвокат Януковича, пан Бібіков. Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновол — особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо, — йдеться в повідомленні.

Очільник МВС заявив, що вважає дії проти Чорновол «неадекватними і ганебними». Аваков наголосив, що вона проводила «весь час» на передовій на Донбасі, а до Києва «поверталася вибивати зброю для підрозділів, медикаменти і оснащення».

Нагадаємо, сьогодні слідчі ДБР провели обшуки й оголосили підозру колишньому народному депутату Тетяні Чорновол. Їй інкримінують підпал та умисне убивство людини — п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вважають, що 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі центрального офісу Партії регіонів у Києві. Тоді в пожежі загинула людина.

За Чорновол вже застудилися екс-президент Петро Порошенко та колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.