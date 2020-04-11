Пожежа в Чорнобилі: вогонь випалив 3,5 тис. га території, збитки сягають десятків мільйонів гривень

Пожежа в Чорнобилі. Фото: DRONARIUM UKRAINE

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Пожежу в Чорнобилі гасять вже понад тиждень, проте щодня там з’являються нові осередки займання. Сумарно вогонь охопив вже щонайменше 3,5 тис. га території зони відчуження, проте точний розмір випаленої території дізнатися наразі неможливо через задимлення.

Водночас збитки від пожеж, за попередніми підрахунками, сягають «десятків мільйонів гривень». Проте реальну суму можна буде оцінити тільки після ліквідації займання. Про це заявила під час онлайн-брифінгу виконувач обов’язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова.

За словами Павлової, наразі неможливо також встановити точний розмір випаленої території через задимлення. Вона також зазначила, що є великі території, куди не може пройти техніка. Тобто пожежу можна розглянути з аеротехніки, але під’їхати туди і вогонь можливості немає.

На сайті Державного наукового технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки повідомляється, що дим і забруднене повітря з Чорнобильської зони 11 квітня накриє Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та Київ.

Як повідомлялося, нинішня пожежа в Чорнобилі — наймасштабніша з 2015 року. Вогонь може знищити понад 700 га лісу. Водночас рівень радіації залишається в межах норми.