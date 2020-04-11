Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n136589-epidemiya-koronavirusa-v-mire-uje-1-7-mln-inficirovannyh-pochti-tret-iz-nih-v-ssha-karta.html

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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и с каждым днем количество инфицированных растет. Всего в мире по состоянию на утро 11 апреля — 1 млн 700 тыс. больных COVID-19.

Больше всего зараженных сейчас в США — более 501 тыс. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

На втором месте Испания — там уже более 158 тыс. зараженных. Италия на третьем месте — 147 тыс. больных. Во Франции — 125 тыс. заражений, в Германии — 122 тыс. 171 больных, в Китае — 83 тыс., в Великобритании — 72 тыс. 605, в Иране — 68 тыс. 191, в Турции — 47 тыс. 92.

От коронавируса умерло уже 102 тыс. 774 человека. Больше всего погибших в Италии — 18 тыс. 849 погибших, в Испании 16 тыс. 81 смертей, во Франции — 13 тыс. 197.

С каждым днем растет количество погибших и в Америке. За последние сутки там зафиксировали 34,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а погибших от COVID-19 стало на 2 тыс. 71 человека больше. Всего в Соединенных Штатах от коронавируса скончались более 18,7 тыс. человек.

Всего за последние сутки в мире было зафиксировано 96 тыс. 439 новых случаев заражения коронавирусом и более 7 тыс. новых смертей.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Президент США Дональд Трамп дал указание своей администрации предоставить Италии помощь в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий меморандум, подписанный президентом США, опубликовали на сайте Белого дома. Помощь должна включать медицинские товары и оборудование, гуманитарные грузы, а также создание полевых госпиталей, отмечается в сообщении.

Тем временем Турция объявила о введении 48-часового комендантского часа.

Как сообщалось, коронавирус в Украине диагностирован у 2 тыс. 511 человек. За последние сутки было подтверждено 308 новых случаев инфицирования, из них 18 детей. 94 человека были госпитализированы, из них один ребенок.