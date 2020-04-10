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https://racurs.ua/2608-koronavirus-i-nedvijimost-pokupat-ili-arendovat-v-period-krizisa.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни украинцев, которые на фоне неутешительных прогнозов все больше опасаются углубления экономического кризиса. Не стал исключением и рынок жилья, где царит некая неопределенность: из-за ослабления курса гривны и экономического застоя сложно делать долгосрочные прогнозы по ценам на недвижимость в Украине. И все же попробуем разобраться с ситуацией на рынке и целесообразностью вложений в недвижимость в период кризиса.

Купить жилую недвижимость в городе

В этом вопросе имеет большое значение валюта, в которой приобретается объект недвижимости. Средняя цена на квартиры в новостройках Киева по итогам марта 2020 года в гривневом эквиваленте составляла 25 тыс. грн/кв. м, а в долларовом — 980 долл./кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на столичную жилую недвижимость в национальной валюте выросли на 500 грн/кв. м или 2%, а в долларах — просели на 10 долл./кв. м или 1%. То есть, если вы покупаете жилье в гривне, вы теряете, если же это покупка в долларах — вы выиграете.

Сам же покупательский спрос на квартиры в Киеве сейчас упал в среднем на 40-50% по сравнению с январем-февралем текущего года. Основной причиной этому стал карантин в Украине — люди осели по домам, сократили деловые контакты, в конце концов многие просто боятся тратить большие суммы из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Арендовать квартиру в городе

На это направление, очевидно, коронавирусный кризис повлияет больше всего. Цены на съемное жилье среднего сегмента в Киеве уже упали на 20-30%. Люди без работы или с частичной занятостью, у которых нет финансовой подушки на несколько месяцев, не имеют возможности платить докризисную арендную плату. Часть владельцев квартир это понимает и идет на уступки арендаторам, но таких не более 30-40%.

Также несут убытки владельцы жилья с посуточной арендой. В частности, в столице они делали акцент на туристов, которых сейчас нет.

Купить жилье в пригороде

На сегодняшний день загородный дом вблизи мегаполиса — это самый востребованный продукт на рынке. И здесь все просто — люди, которым по карману изменить или приобрести дополнительные квадратные метры, в основном не хотят менять одну квартиру на другую. К тому же, в условиях карантина в Украине жители городов стремятся изолировать себя от больших скоплений людей, которых крайне сложно избежать в мегаполисе. Выход из ситуации — купить дом в пригороде.

Средняя стоимость жилья в этом сегменте за последние два месяца практически не изменилась, но это временно. Себестоимость аналогичных объектов, построенных до и во время кризиса, будет разной (последние, конечно, обойдутся дороже). И это будет толкать цены на загородные дома вверх.

Если смотреть на ситуацию со стороны агентов по недвижимости и застройщиков, то борьба за покупателя будет усиливаться, а в случае проседания покупательского спроса на 40-60% слабые игроки будут вынуждены вовсе уйти с рынка.

Арендовать дом в пригороде

Таким актуальным, как сейчас, этот вопрос не был никогда за время независимости Украины. Люди массово покидают города, чтобы иметь возможность больше находиться на свежем воздухе, одновременно изолировав себя от общества и не подвергаясь угрозе выложить кругленькую сумму за нарушение условий коронавирусного карантина. В связи с этим стоимость аренды жилья за городом, в частности, в пригороде Киева, взлетела минимум вполовину. При этом растут цены на жилье всех классов — от эконома до элитного сегмента — и в весенне-летний сезон они не обвалятся.

Тенденцию к удорожанию загородной недвижимости под сдачу подпитывает еще и невозможность выезда людей за границу на отдых. В нынешних условиях едва ли не единственным удачным выходом из ситуации является именно аренда дома с обустроенной придомовой территорией на период вынужденного отпуска.

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Подбирать жилье сегодня нужно еще более взвешенно. Не только с точки зрения удобства, но и из соображений финансовой безопасности. Прежде всего обращайте внимание на документацию застройщика и его репутацию.

Если выбираете между городским и загородным жильем, то более перспективным вложением средств сейчас будет именно приобретение недвижимости в пригороде, ведь и земельные участки, и дома на них — это исчерпаемый ресурс. Выбирая загородную недвижимость, все без исключения покупатели стремятся жить в живописной местности, где рядом будет лес, река, озеро или зеленые холмы. Подобрать удачный вариант и оперативно предоставить профессиональные консультации вам всегда поможет агентство недвижимости SOTKA.

Директор АН «Сотка» Евгений Вербовский