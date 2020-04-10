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https://racurs.ua/ua/2608-koronavirus-i-neruhomist-kupuvaty-chy-orenduvaty-u-period-kryzy.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу зачепила всі сфери життя українців, які на тлі невтішних прогнозів з острахом чекають поглиблення економічної кризи. Не став виключенням і ринок житла, де зараз панує певна невизначеність: через ослаблення курсу гривні й економічний застій складно робити довгострокові прогнози щодо цін на нерухомість в Україні. Та все ж спробуємо розібратися з ситуацією на ринку і доцільністю вкладень у нерухомість у період кризи.

Купити житлову нерухомість у місті

У цьому питанні має велике значення валюта, в якій купується об’єкт нерухомості. Середня ціна на квартири у новобудовах Києва за підсумками березня 2020 року в гривневому еквіваленті становила 25 тис. грн/кв. м, а в доларовому — 980 дол./кв. м. У порівнянні з попереднім місяцем ціни на столичну житлову нерухомість у національній валюті зросли на 500 грн/кв. м або 2%, а в доларах — просіли на 10 дол./кв. м або 1%. Тобто, якщо ви купуєте житло в гривні, ви втрачаєте, якщо ж це покупка в доларах — ви виграєте.

Сам же купівельний попит на квартири у Києві наразі впав у середньому на 40-50% порівняно з січнем-лютим цього року. Основною причиною цьому став карантин в Україні — люди осіли по домівках, скоротили ділові контакти і зрештою багато хто просто боїться витрачати великі суми через невпевненість у завтрашньому дні.

Орендувати квартиру в місті

На цей напрям, вочевидь, коронавірусна криза вплине найбільше. Ціни на орендоване житло середнього сегменту в Києві вже впали на 20-30%. Люди без роботи або ж із частковою зайнятістю, які не мають фінансової подушки на кілька місяців, не можуть сплачувати докризову орендну плату. Частина власників квартир це розуміє і йде на поступки орендарям, але таких не більше 30-40%.

Також зазнають збитків власники житла з подобовою орендою. Зокрема, у столиці вони робили акцент на туристів, яких зараз немає.

Купити житло в передмісті

На сьогоднішній день заміський будинок поблизу мегаполісу — це найзатребуваніший продукт на ринку. І тут все просто — люди, які мають можливість змінити чи придбати додаткові квадратні метри, переважно не хочуть міняти одну квартиру на іншу. А ще й в умовах карантину в Україні мешканці міст прагнуть ізолювати себе від значних скупчень людей, яких вкрай складно уникнути у мегаполісі. Вихід із ситуації — придбати будинок у передмісті.

Середня вартість житла в цьому сегменті за останні два місяці практично не змінилася, але це тимчасово. Аналогічні об’єкти, збудовані до та під час кризи, матимуть різну собівартість (останні, звісно, будуть дорожчими). Тож це штовхатиме ціни на заміські будинки вгору.

Якщо дивитися на ситуацію з боку агентів із нерухомості та забудовників, то боротьба за покупця посилюватиметься, а в разі просідання купівельного попиту на 40-60% слабкі гравці будуть вимушені взагалі піти з ринку.

Орендувати будинок у передмісті

Таким актуальним, як зараз, це питання не було ніколи за часів незалежності України. Люди масово покидають міста, щоб мати змогу більше перебувати на свіжому повітрі, водночас ізолювавшись від інших людей і не наражаючись на загрозу викласти кругленьку суму за порушення умов коронавірусного карантину. Через це вартість оренди житла за містом, зокрема, в передмісті Києва, злетіла щонайменше наполовину. При цьому ростуть ціни на житло усіх класів — від економу до елітного сегменту — й у весняно-літній сезон вони не обваляться.

Тенденцію до здорожчання заміської нерухомості, яку можна винаймати, підживлює ще й неможливість виїзду людей за кордон на відпочинок. За нинішніх умов чи не єдиним вдалим виходом із ситуації є саме оренда будинку з облаштованою прибудинковою територією на період вимушеної відпустки.

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Підбирати житло сьогодні потрібно ще більш виважено. Не лише з точки зору зручності, а й з міркувань фінансової безпеки. Передусім звертайте увагу на документацію забудовника та його репутацію.

Якщо обираєте між міським і заміським житлом, то перспективнішим вкладенням коштів наразі буде саме придбання нерухомості в передмісті, адже і земельні ділянки, і будинки на них — це вичерпний ресурс. Обираючи заміську нерухомість, усі без виключення покупці прагнуть жити у мальовничій місцевості, де поруч буде ліс, річка, озеро чи зелені пагорби. Підібрати найвдаліший варіант й оперативно надати професійні консультації вам завжди допоможе агентство нерухомості SOTKA.

Директор АН “Сотка” Євген Вербовський