Олигарх приватизирует «Родину-мать»: мифы и правда вокруг скандального дела

https://racurs.ua/2991-oligarh-privatiziruet-rodinu-mat-mify-i-pravda-vokrug-skandalnogo-dela.html

Ракурс

Отслеживая громкие строительные скандалы Киева, мы не смогли обойти одну историю, которая на первый взгляд лишь косвенно касается вопроса застройки города. Это резонансное дело имеет отношение, скорее, к переделу городской недвижимости, причем недвижимости не абы какой, а находящейся в самом сердце столицы. Речь идет о попытке — внимание! — приватизировать саму «Родину-мать»!

О силе печатного слова

И тут нельзя не сказать несколько похвальных фраз о силе печатного слова. Судебная часть истории о попытке приватизации (вернее, о внесении двух зданий, расположенных на территории мемориального комплекса, в список объектов, пригодных для приватизации) началась еще в декабре 2020 года. С тех пор дело активно ходило по инстанциям, дошло до Верховного суда, снова вернулось в апелляционный, но вскоре, судя по источникам в Фонде госимущества, опять окажется в высшей судебной инстанции.

Самое свежее решение по делу «Родины-матери» было принято Северным апелляционным хозяйственным судом 7 декабря прошлого года. А скандал вокруг «приватизации национальной святыни» вдруг возник в десятых числах февраля года нынешнего: сначала тему подняло одно уважаемое издание, ее тут же подхватило другое, а затем волна разошлась по СМИ калибром поменьше. С особенным удовольствием историю о том, как олигарх пытается прибрать к рукам нашу киевскую «Родину-мать», подхватили «желтая» пресса и общественные активисты. Действительно, звучит страшно.

Занимаясь скандальными судебными историями, «Ракурс» предпочитает опираться не на некие анонимные источники и не на перепечатки перепечаток, а на документы, — их в этой истории предостаточно. И из анализа документов следует, что главный общественный интерес в этой истории вызывает вовсе не титаническая фигура женщины с мечом (тем более что ее-то, как выяснилось, никто приватизировать и не собирается), а интереснейшая схема: как совершенно легально, используя законодательную базу, можно наложить лапу на государственное имущество, которое ранее приватизации не подлежало.

Главное здание музея ни при чем

Итак, предмет спора — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Торжественное открытие мемориала, напомним, состоялось 9 мая 1981 года и стало событием общесоюзного значения: музей открывал генсек Брежнев. Сейчас это один из крупнейших музеев Украины, занимающий почти 11 с половиной гектаров земли на Лаврентийском холме, на правом берегу Днепра. Гигантская стальная статуя женщины с мечом, которую киевляне ласково называют «клепаной матерью» (и напрасно, фигура на самом деле цельносварная!), стала одной из визитных карточек столицы Украины.

Всего же на балансе музея находится 38 единиц недвижимости общей площадью более 40 тысяч квадратных метров — эти данные мы взяли из сообщения для прессы, появившегося на официальном сайте музея 11 февраля, как раз в тот момент, когда поднялся скандал вокруг истории с приватизацией. Основной посыл этого документа: «Главное здание Музея, увенчанное монументом «Родина-мать», не сдается в аренду и никоим образом не может оказаться в частных руках».

Дальше идет пояснение: «Арендатор одного из помещений на территории Мемориала (на самом деле, как следует из судебного решения, не одного, а двух. — Ред.), площадью 565,1 кв. м, пытается в судебном порядке признать недействующим договор аренды в пункте, запрещающем приватизацию имущества. В ходе повторного рассмотрения дела Северный апелляционный хозяйственный суд г. Киев удовлетворил его требование».

В целом же позиция руководства музея выглядит расплывчатой. Ну что такое «на нынешнем этапе это означает только отмену пункта договора и никоим образом не приватизацию»? А что дальше? И какова позиция музейного руководства? А кто его знает. Дальше в сообщении написано: «Фонд государственного имущества Украины готовит обжалование этого решения в Верховном суде как противоречащего законодательству. Ведь прямая норма Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества» (ст. 4) не разрешает приватизировать такие объекты».

На следующий день на сайте Фонда госимущества действительно появилась новость о том, что ведомство в Верховном суде будет защищать интересы государства в вопросе, касающемся зданий Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Но к этому заявлению мы вернемся ниже, а сейчас самое время перейти, наконец, к сути истории, обратившись к решению Северного апелляционного хозяйственного суда от 7 декабря 2021 года.

Новый закон — новые условия

История началась в октябре 2015-го, когда между Фондом госимущества и ООО «Архитектурная мастерская «Инка» был заключен договор об аренде двух зданий, расположенных на территории музея и находящихся на его балансе. Фирма, судя по официальным данным, предоставляет широкий спектр услуг, но в основном занимается транспортом и строительством.

Владелец зданий — Министерство культуры Украины, и оно дало согласие на аренду при условии, что в договор будет включен пункт, предусматривающий запрет приватизации и передачи зданий в субаренду. Напомним, что в 2015 году министром культуры был активный участник Революции Достоинства Евгений Нищук.

В октябре 2019-го были заключены дополнительное соглашение по договору аренды и договор о внесении изменений в договор 2015 года. В новой редакции тоже был пункт о запрете приватизации арендованного имущества и передачи его в субаренду. И вот в июне 2020 года фирма обратилась в Фонд госимущества с просьбой внести изменения в договор 2019 года, потому что пункт о запрете приватизации противоречит статье 4 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Здесь нужно сделать небольшое отступление. Во-первых, 18 января 2018 года был принят новый Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества». Там есть очень интересный пункт, содержащийся в части 3 статьи 4: относится к объектам, подлежащим приватизации, государственное имущество, которое раньше входило в перечень объектов, запрещенных к приватизации (это довольно обширный список, в котором есть имущество государственных музеев), но которое более трех лет не использовалось в производственной деятельности и дальнейшее его использование не планируется.

Это, собственно говоря, ключевой момент спора, запомним его.

Тень Коломойского

Но вернемся к истории. Фонд госимущества отказал ООО во внесении изменений в договор аренды, ссылаясь на письмо Министерства культуры от 2014 года, запрещающее приватизацию.

Теперь еще одно небольшое отступление. В июне 2020-го Министерство культуры возглавил Александр Ткаченко, экс-глава медиахолдинга «1+1», связанного с олигархом Коломойским (вышедшим, надо сказать, в декабре прошлого года из наблюдательного совета телекомпании). Фирма, которая не против приватизировать два здания, тоже связана с именем одиозного олигарха. Во всяком случае, издание «Экономическая правда», инициировавшее 10 февраля скандал вокруг этой истории, пишет: «Фактическим владельцем ООО «Архитектурная мастерская «Инка» до 2018 года был экс-глава Офиса президента и экс-адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан, а затем нынешний народный депутат Николай Сольский. Сейчас компанией владеет Елена Фасоль, помощница депутата «Слуги народа» Александра Мариковского».

Смотрите, что получается. Во-первых, в новом законе о приватизации есть отличная лазейка для того, чтобы приватизировать имущество из списка запрещенных для приватизации объектов. Во-вторых, министерство, которому принадлежит это имущество, возглавляет персона… скажем так, входящая в круг, близкий одному олигарху.

Судебная история

Итак, с декабря 2020 года дело о двух зданиях на территории музея оказывается в суде. 9 февраля 2021 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Архитектурная мастерская «Инка», признав недействительным пункт договора аренды, в котором говорилось о запрете приватизации. Фонд госимущества подал апелляцию. Северный апелляционный хозяйственный суд 14 июня 2021 года отменил решение первой инстанции и принял новое, отказав ООО. Архитектурная мастерская «Инка» подала кассационную жалобу в Верховный суд. 19 октября 2021 года тот частично удовлетворил кассационную жалобу, отменив решение апелляционного суда и направив туда дело на новое рассмотрение. Новый состав суда, кстати, был выбран по процедуре автоматизированного распределения судебных дел.

И вот, наконец, 7 декабря апелляционная инстанция вновь рассмотрела дело. Интересно, что представитель Фонда госимущества на заседании не присутствовал.

Краеугольный камень дела, повторим, — положения пункта 3 статьи 4 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», который входит в противоречие со статьей 20 Закона Украины «О культуре» по состоянию на время заключения договора. В обоих есть перечень объектов культурного значения, не подлежащих приватизации. Согласно закону о культуре, в него попадают мемориальные комплексы, заповедники, парки общенационального значения. Закон Украины «О музеях и музейном деле» (статья 29) также говорит о том, что музеи, находящиеся в государственной или коммунальной собственности, не подлежат приватизации.

Однако суд посчитал, что ООО арендовало здания, не являющиеся зданиями музея. Да, они находятся в управлении Министерства культуры и на балансе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Но… давно сдаются и не используются по прямому назначению.

Простая схема отъема государственного имущества

Таким образом, суд оставил жалобу Фонда госимущества без удовлетворения. «Фонд госимущества категорически не согласен с этим судебным решением и подготовил кассационное обращение в Верховный суд, где будет законным способом и в рамках действующего законодательства отстаивать свою позицию», — сказано на сайте ведомства.

В Фонде госимущества уверены, что даже если суд примет решение об отмене пункта договора аренды о приватизации, приватизировать здания все равно не удастся, «поскольку действует прямая норма Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества» (статья 4), которая не разрешает приватизировать такие объекты».

Повторим, пожалуй, основную мысль, высказанную в начале материала. Главный конфликт этой истории не в том, что конкретный олигарх может цинично завладеть «Родиной-матерью» и оторвать от нее сочный кусок, а о том, что новый Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» от 2018 года предоставляет широкое поле деятельности для приватизаторов.

Схема простая. Первый шаг — загнать государственное учреждение (музей, институт, заповедник, мемориальный комплекс, неважно) в нужду и вынудить его сдать в аренду часть собственности (тут можно договориться с руководством учреждения). Второй — выждать положенные три года. Третий — заявить свои претензии на имущество.

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…Понятно, что описывать судебную тяжбу не так увлекательно, как писать о непристойных домогательствах олигарха к нашей стальной Матери. Поэтому на закуску немножко интересного. Лаврентийский холм, на котором находится музейный комплекс, считается одним из главных геопатогенных мест Киева, одной из трех «черных гор» города. Говорят, его избегают птицы и животные, а поселения, возводившиеся там время от времени, погибали в пожарах и оползнях.

Поэтому сохраняем спокойствие и ждем продолжения судебной истории.