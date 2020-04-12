Вселенський патріарх закликав вірян залишатися вдома на Великдень. Фото: BBC

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Пандемія коронавірусу змушує закривати церкви на Великдень, щоб не допустити ще більшого поширення COVID-19.

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що на великодні свята вірянам слід лишатися вдома та дотримуватися умов карантину. Про це 12 квітня повідомляє «Укрінформ».

Пандемія нового коронавірусу змінила наше повсякденне життя та наше церковне життя. Церкви закриті для наших вірян… Ми залишаємось у своїх домівках, щоб убезпечити себе від летального вірусу; але ми відсутні у «батьківському домі»… Тим не менш, ми були зобов’язані прийняти це важке рішення, поширивши ці правила і на Страсний тиждень. Для захисту кожного без винятку, — заявив Варфоломій.

Він наголосив, що рішення закрити церкви на Великдень не направлене проти вірян.

Залишатися українців вдома на великодні свята закликав і настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У відеозверненні в Facebook він наголосив, що через пандемію коронавірусу вірянам необхідно подбати про ближніх та залишитися вдома на Великодень.

Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз — це залишатися вдома, у самообмеженні через велику турботу до своїх ближніх, — заявив він.

За словами настоятеля ПЦУ, через карантин в Україні люди не зможуть зібратися на богослужіння у Вербну неділю й запевнив, що «священнослужителі ПЦУ будуть в молитві поруч із кожним».

Нагадаємо, у Національній поліції заявляли, що на Великдень храми повинні бути закритими, а богослужіння будуть проводитися без доступу людей до будівлі. Перебування громадян у храмі під час богослужіння буде розглядатися як порушення карантинного режиму. Також правоохоронці можуть опечатати храми.