Коронавирус в Украине: заразились 2 тыс. 777 человек, количество умерших резко возрослоhttps://racurs.ua/n136612-koronavirus-v-ukraine-zarazilis-2-tys-777-chelovek-kolichestvo-umershih-rezko-vozroslo.htmlРакурс
В Украине по состоянию на 12 апреля 2 тыс. 777 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вирус унес жизни 83 украинцев, за последние сутки умерли 10 человек. Выздоровели 89 пациентов, что тоже на 10 человек больше по сравнению с предыдущим днем. За сутки зафиксировали 266 новых случаев заражения. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10 тыс. 432 сообщения о подозрении заражением.
Сейчас COVID-19 обнаружили:
- Винницкая область — 174 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 58 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 82 случая;
- Запорожская область — 83 случая;
- Ивано-Франковская область — 291 случай;
- Кировоградская область — 118 случаев;
- г. Киев — 416 случаев;
- Киевская область — 159 случаев;
- Львовская область — 111 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 2 случая;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 119 случаев;
- Сумская область — 73 случая;
- Тернопольская область — 243 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 432 случая;
- Черкасская область — 99 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
В ЦОЗ Минздрава добавили, что эти данные не включают сведения из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.
Напомним, 11 апреля первые случаи инфицирования зарегистрировали в Николаевской области, где за все время эпидемии не были подтверждены подозрения на коронавирус.