Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине по состоянию на 12 апреля 2 тыс. 777 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вирус унес жизни 83 украинцев, за последние сутки умерли 10 человек. Выздоровели 89 пациентов, что тоже на 10 человек больше по сравнению с предыдущим днем. За сутки зафиксировали 266 новых случаев заражения. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10 тыс. 432 сообщения о подозрении заражением.

Сейчас COVID-19 обнаружили:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

г. Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случая;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

В ЦОЗ Минздрава добавили, что эти данные не включают сведения из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Напомним, 11 апреля первые случаи инфицирования зарегистрировали в Николаевской области, где за все время эпидемии не были подтверждены подозрения на коронавирус.