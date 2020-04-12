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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине: заразились 2 тыс. 777 человек, количество умерших резко возросло

12 апр 2020, 10:18
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В Украине по состоянию на 12 апреля 2 тыс. 777 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вирус унес жизни 83 украинцев, за последние сутки умерли 10 человек. Выздоровели 89 пациентов, что тоже на 10 человек больше по сравнению с предыдущим днем. За сутки зафиксировали 266 новых случаев заражения. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10 тыс. 432 сообщения о подозрении заражением.

Сейчас COVID-19 обнаружили:

  • Винницкая область — 174 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 58 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 82 случая;
  • Запорожская область — 83 случая;
  • Ивано-Франковская область — 291 случай;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • г. Киев — 416 случаев;
  • Киевская область — 159 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 2 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 119 случаев;
  • Сумская область — 73 случая;
  • Тернопольская область — 243 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 432 случая;
  • Черкасская область — 99 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

В ЦОЗ Минздрава добавили, что эти данные не включают сведения из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава

Напомним, 11 апреля первые случаи инфицирования зарегистрировали в Николаевской области, где за все время эпидемии не были подтверждены подозрения на коронавирус.

Источник: Ракурс


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