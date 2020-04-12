Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні станом на 12 квітня 2 тис. 777 осіб заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Вірус забрав життя 83 українців, за останню добу померло 10 осіб. Одужали 89 пацієнтів, що теж на 10 осіб більше в порівнянні з попереднім днем. За добу зафіксовано 266 нових випадків зараження. Про це сьогодні повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Зазначається, що станом на сьогоднішній ранок до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10 тис. 432 повідомлення про підозру зараженням.

Наразі COVID-19 виявили:

Вінницька область — 174 випадки;

Волинська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 58 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 82 випадки;

Запорізька область — 83 випадки;

Івано-Франківська область — 291 випадок;

Кіровоградська область — 118 випадків;

м. Київ — 416 випадків;

Київська область — 159 випадків;

Львівська область — 111 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 2 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 119 випадків;

Сумська область — 73 випадки;

Тернопільська область — 243 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 19 випадків;

Чернівецька область — 432 випадки;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

У ЦГЗ МОЗ додали, що ці дані не включають відомостей із окупованих районів Донецької й Луганської областей та Автономної республіки Крим.

Нагадаємо, 11 квітня перші випадки інфікування зареєстрували у Миколаївській області, де за весь час епідемії не були підтверджені підозри на коронавірус.