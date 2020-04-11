У Миколаївській області зареєстрували перші два випадки COVID-19

https://racurs.ua/ua/n136587-hvori-na-koronavirus-ie-v-usih-oblastyah-ukrayiny-pershi-dva-vypadky-covid-19-zafiksovani.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у понад 2,5 тис. осіб. Хворі на COVID-19 є в усіх областях країни. Перші випадки інфікування сьогодні зареєстрували у Миколаївській області, де за весь час епідемії не були підтверджені підозри на коронавірус.

В області зареєстровано два випадки захворювання. Про це під час онлайн-брифінгу 11 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, це мешканці Вознесенського району, які повернулися з Польщі. Ляшко додав, що ці дані йому повідомили безпосередньо під час брифінгу, тож ці випадки не увійшли до офіційної статистики, яка публікується Центром громадського здоров’я МОЗ щодня о 9.30.

Тому не рекомендується їхати святкувати Великдень у Миколаївську область, всім рекомендується залишатися вдома, святкувати онлайн, — зазначив головний санітарний лікар.

Як писав «Ракурс», в Україні за останню добу було підтверджено 308 нових випадків інфікування, з них 18 дітей. 94 особи були госпіталізовані, з них одна дитина. Найбільше нових випадків було зафіксовано у Києві, а також у Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Загальна кількість хворих на коронавірус станом на 9.30 сьогоднішнього дня — 2 тис. 511 осіб.