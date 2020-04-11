В Николаевской области зарегистрировали первые два случая COVID-19

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 2,5 тыс. человек. Больные COVID-19 есть во всех областях страны. Первые случаи инфицирования сегодня зарегистрировали в Николаевской области, где за все время эпидемии не были подтверждены подозрения на коронавирус.

В области зарегистрировано два случая заболевания. Об этом во время онлайн-брифинга 11 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, это жители Вознесенского района, которые вернулись из Польши. Ляшко добавил, что эти данные ему сообщили непосредственно во время брифинга, поэтому эти случаи не вошли в официальную статистику, которая публикуется Центром общественного здоровья Минздрава ежедневно в 9.30.

Поэтому не рекомендуется ехать праздновать Пасху в Николаевскую область, всем рекомендуется оставаться дома, праздновать онлайн, — отметил главный санитарный врач.

Как писал «Ракурс», в Украине за последние сутки было подтверждено 308 новых случаев инфицирования, из них 18 детей. 94 человека были госпитализированы, из них один ребенок. Больше всего новых случаев было зафиксировано в Киеве, а также в Житомирской, Винницкой и Черновицкой областях. Общее количество больных коронавирусом по состоянию на 9.30 сегодняшнего дня — 2 тыс. 511 человек.