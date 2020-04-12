Ескалація на Донбасі. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n136611-na-donbasi-boyovyky-gatyly-z-minometiv-ta-vajkoyi-artyleriyi-sered-biyciv-oos-ie-poraneni.html

Ракурс

На Донбасі знову фіксується агресія російських найманців та бойовиків проти сил ООС.

За минулу добу збройні формування вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранення дістали троє українських військових. Обстріли зафіксовані неподалік Славного, Широкиного, Пісків, Новотошківського та Новозванівки. Про це повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що окупанти гатили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу українські військові у відповідь поранили сімох бойовиків, які підконтрольні Російській Федерації. В штабі ООС додали, що не зафіксовано зараження коронавірусної інфекції COVID-19 серед особового складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 31 березня в Луганській області на протипіхотній міні підірвався український військовослужбовець. Виявилося, що міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.