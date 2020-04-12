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Ракурс
Эскалация на Донбассе. Фото: ukrinform.com

На Донбассе боевики били из минометов и тяжелой артиллерии: среди бойцов ООС есть раненые

12 апр 2020, 09:44
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На Донбассе снова фиксируется агрессия российских наемников и боевиков против сил ООС.

За прошедшие сутки вооруженные формирования восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили три украинских бойца. Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкино, Песков, Новотошковского и Новозвановки. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки украинские военные в ответ ранили семерых боевиков, которые подконтрольны Российской Федерации. В штабе ООС добавили, что не зафиксировали заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 среди личного состава Объединенных сил.

Напомним, 31 марта в Луганской области на противопехотной мине подорвался украинский военнослужащий. Оказалось, что мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Источник: Ракурс


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