Эскалация на Донбассе. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n136611-na-donbasse-boeviki-bili-iz-minometov-i-tyajeloy-artillerii-sredi-boycov-oos-est-ranenye.html

Ракурс

На Донбассе снова фиксируется агрессия российских наемников и боевиков против сил ООС.

За прошедшие сутки вооруженные формирования восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получили три украинских бойца. Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкино, Песков, Новотошковского и Новозвановки. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки украинские военные в ответ ранили семерых боевиков, которые подконтрольны Российской Федерации. В штабе ООС добавили, что не зафиксировали заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 среди личного состава Объединенных сил.

Напомним, 31 марта в Луганской области на противопехотной мине подорвался украинский военнослужащий. Оказалось, что мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.