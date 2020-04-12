Эпидемия коронавируса: премьер-министра Великобритании выписали из больницы

Борис Джонсон, фото: Chatham House

https://racurs.ua/n136624-epidemiya-koronavirusa-premer-ministra-velikobritanii-vypisali-iz-bolnicy.html

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он попал, подхватив коронавирус SARS-CoV-2.

Впрочем, к исполнению премьерских обязанностей Джонсон пока не вернется. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на представителя британского правительства.

Поэтому его обязанности пока будет продолжать исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.

Джонсон, который почти неделю провел в расположенной в центральной части Лондона

больнице Святого Томаса, будет восстанавливать здоровье в загородной резиденции Чекерс.

Коронавирус у Джонсона обнаружили 27 марта. Он долгое время находился на самоизоляции и работал удаленно, однако в минувшее воскресенье по рекомендации врача был госпитализирован.

Напомним, вскоре после госпитализации Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния здоровья.