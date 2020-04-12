Епідемія коронавірусу: прем'єр-міністра Великої Британії виписали з лікарні

Борис Джонсон, фото: Chatham House

https://racurs.ua/ua/n136624-epidemiya-koronavirusu-premier-ministra-velykoyi-brytaniyi-vypysaly-z-likarni.html

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Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, куди він потрапив, підхопивши коронавірус SARS-CoV-2.

Втім, до виконання прем'єрських обов’язків Джонсон поки не повернеться. Про це повідомляє видання Sky News з посиланням на речника британського уряду.

Тож його обов’язки наразі продовжуватиме виконувати міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Джонсон, котрий майже тиждень провів у розташованій у центральній частині Лондона

лікарні Святого Томаса, відновлюватиме здоров’я у заміській резиденції Чекерс.

Коронавірус у Джонсона виявили 27 березня. Він тривалий час перебував на самоізоляції й працював віддалено, проте минулої неділі за рекомендацією лікаря був госпіталізований.

Нагадаємо, невдовзі після госпіталізації Джонсона перевели до відділення інтенсивної терапії через погіршення стану здоров’я.