Епідемія коронавірусу: прем'єр-міністра Великої Британії виписали з лікарні

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Борис Джонсон, фото: Chatham House
Епідемія коронавірусу: прем'єр-міністра Великої Британії виписали з лікарніhttps://racurs.ua/ua/n136624-epidemiya-koronavirusu-premier-ministra-velykoyi-brytaniyi-vypysaly-z-likarni.htmlРакурс
Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, куди він потрапив, підхопивши коронавірус SARS-CoV-2.
Втім, до виконання прем'єрських обов’язків Джонсон поки не повернеться. Про це повідомляє видання Sky News з посиланням на речника британського уряду.
Тож його обов’язки наразі продовжуватиме виконувати міністр закордонних справ Домінік Рааб.
Джонсон, котрий майже тиждень провів у розташованій у центральній частині Лондона
лікарні Святого Томаса, відновлюватиме здоров’я у заміській резиденції Чекерс.
Коронавірус у Джонсона виявили 27 березня. Він тривалий час перебував на самоізоляції й працював віддалено, проте минулої неділі за рекомендацією лікаря був госпіталізований.
Нагадаємо, невдовзі після госпіталізації Джонсона перевели до відділення інтенсивної терапії через погіршення стану здоров’я.
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