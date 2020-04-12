Від коронавірусу помер архімандрит Нектарій, фото: Києво-Печерська лавра

https://racurs.ua/ua/n136623-koronavirus-v-ukrayini-pomer-monah-kyievo-pecherskoyi-lavry-zmi.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 забрав життя архімандрита Києво-Печерської лаври Нектарія (Коваленка Олександра Андрійовича).

Крім того, до столичної Олександрівської лікарні через погіршення самопочуття госпіталізували настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у котрого підозрюють коронавірус. Про це з посиланням на джерела в лаврі повідомляє «24 канал».

Також про смерть Нектарія повідомляється на сайті лаври, проте там коронавірус як причина смерті не вказується. Зазначено лише, що 74-річний архімандрит помер «після тривалої хвороби».

Зазначається, що Нектарій став послушником у лаврі в 1988 році, коли там відновилося чернече життя, призупинене на тривалий час радянською владою.

В Україні вже зафіксовано майже 2,8 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли щонайменше 83 людини.

Нагадаємо, нещодавно духівників Києво-Печерської лаври перевірили на коронавірус. В результаті цю інфекцію виявили у 30 осіб.