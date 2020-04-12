Патріарх Кирило, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n136622-ochilnyk-rpc-nazvav-koronavirus-bojestvennym-promyslom.html

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Московський патріарх Кирило, очільник Російської православної церкви (РПЦ), вважає, що пандемія коронавірусу — це «божественний промисел, який покликаний зруйнувати ідеали споживацького суспільства».

Про це він заявив сьогодні після служби в храмі Христа Спасителя у Москві, повідомляє агентство «Росбалт».

За словами Кирила, останнім часом розвиток людства був спрямований на «нестримне прагнення мати більше, споживати більше, бажати більше». Тому, на його думку, піднесені ідеали відійшли в людей на другий план, проте пандемія коронавірусу все виправить, «змусить людей задуматися про те, що не хлібом єдиним живе людина, замислитися над сенсом свого життя і про слабкість своєї».

На думку Кирила, ситуація з коронавірусом буде «уроком життя».

У Росії вже зафіксовано понад 15 тис. випадків інфікування коронавірусом, 130 людей померли.

Варто додати, що генсек ООН Антоніу Гуттереш нещодавно звернувся до релігійних лідерів у всьому світі із закликом не проводити заходів, які призводять до скупчення людей, для запобігання поширенню коронавірусу. Відповідне звернення було розміщене на офіційному сайті ООН.

Ці дні — особливі в духовному календарі, — наголосив Гуттереш. — Це час, коли сім’ї збираються разом. Час обійм і рукостискань, час єдності людського духу. Але цього разу все не так, як завжди.

Нагадаємо, вселенський патріарх Варфоломій та очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній закликали вірян залишатися вдома на Великдень, щоб не допустити поширення коронавірусу.