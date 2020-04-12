Патриарх Кирилл, фото: «Главком»

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Московский патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви (РПЦ), считает, что пандемия коронавируса — это «божественный промысел, который призван разрушить идеалы потребительского общества».

Об этом он заявил сегодня после службы в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает агентство «Росбалт».

По словам Кирилла, в последнее время развитие человечества было направлено на «неудержимое стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше». Поэтому, по его мнению, возвышенные идеалы отошли в людей на второй план, однако пандемия коронавируса все исправит, «заставит людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься над смыслом своей жизни и о слабости своей».

По мнению Кирилла, ситуация с коронавирусом будет «уроком жизни».

В России уже зафиксированы более 15 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 130 человек скончались.

Стоит добавить, что генсек ООН Антониу Гуттереш недавно обратился к религиозным лидерам во всем мире с призывом не проводить мероприятий, которые приводят к скоплению людей, для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее обращение было размещено на официальном сайте ООН.

Эти дни — особые в духовном календаре, — отметил Гуттереш. — Это время, когда семьи собираются вместе. Время объятий и рукопожатий, время единства человеческого духа. Но на этот раз все не так, как всегда.

Напомним, вселенский патриарх Варфоломей и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвали верующих оставаться дома на Пасху, чтобы не допустить распространения коронавируса.