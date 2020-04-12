Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В Украине 13 апреля возможны заморозки, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 13 апреля: на западе ожидаются дожди, на Левобережье — заморозки (КАРТА)

12 апр 2020, 15:42
999

Погода в Украине 13 апреля будет более теплой, чем в предыдущие сутки.

В большинстве западных областей и Житомирской днем ​​ожидаются дожди, на Левобережье — сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 13 апреля осадков не ожидается, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до +3.+5 °, днем — поднимутся до +18.+20°. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем — дождь. Температура воздуха ночью составит +4.+6°, днем — +19.+21°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Ночью термометры покажут +6.+8°, днем — +13.+15°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре также осадки не ожидаются. Температура ночью опустится до -1.-3°, днем — поднимется до +16.+18°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове — без осадков. Ночью температура составит -1.-3°, днем — +16.+18°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночью синоптики осадков не прогнозируют, днем — дождь. Ночью ожидается +4.+ 6°, днем — +20.+22°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине на 13 апреля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 апреля будет довольно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, американские ученые разработали методику, которая позволит делать прогнозы погоды сразу на 14−15 дней.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров