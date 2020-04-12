Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136620-obespechivat-maskami-doljno-gosudarstvo-reshenie-suda-dokument.html

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В Черновицкой области Кельменецкий районный суд не оштрафовал гражданина, который находился без маски в общественном месте. В законе не указано, что гражданин обязан сам приобрести ее или сшить.

Мужчина стоял на автобусной остановке в селе Нагоряны без маски. К нему подошли правоохранители и заявили, что он нарушил правила карантина. Гражданин пояснил, что не имел возможности приобрести маску в деревне или изготовить, а бесплатно ее ему не предлагали. Об этом говорится в постановлении Кельменецкого суда.

Суд закрыл дело из-за отсутствия состава административного правонарушения и принял решение, что именно государство должно обеспечивать население медицинскими масками.

В постановлении говорится о том, что согласно ст. 8 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов. В отдельных случаях, предусмотренных законом, эти мероприятия осуществляются за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.

В материалах дела отсутствовали доказательства, которые бы подтверждали, что гражданин за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску. Также отсутствовали доказательства, что государство профинансировало мужчине расходы на приобретение или изготовление медицинской маски и при таких условиях он нарушил запрет находиться в общественных местах без маски.

Кроме того, в настоящее время в Украине не определены соответствующие медицинские критерии и не приняты нормативно правовые акты, относительно случаев и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами, — говорится в постановлении.

Как известно, Кабинет министров своим постановлением запретил с 6 апреля во время всеукраинского карантина находиться в общественных местах без маски или респиратора, передвигаться группой больше двух, прогуливаться в парках и скверах, выходить на улицу без документов. Кроме того, людей старше 60 лет правительство обязало самоизолироваться.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что руководители больниц и других медицинских учреждений боятся переплачивать за медицинские маски, чтобы после окончания эпидемии не получить от правоохранителей обвинений в растрате.