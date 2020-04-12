Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136620-zabezpechuvaty-maskamy-povynna-derjava-rishennya-sudu-dokument.html

Ракурс

У Чернівецькій області Кельменецький районний суд не оштрафував громадянина, який перебував без маски у громадському місці. У законі не вказано, що громадянин зобов’язаний її сам придбати чи пошити.

Чоловік стояв на автобусній зупинці в селі Нагоряни без маски. До нього підійшли правоохоронці і заявили, що він порушив правила карантину. Громадянин пояснив, що не мав змоги придбати маску в селі чи виготовити, а безкоштовно маску йому не пропонували. Про це йдеться в постанові Кельменецького суду.

Суд закрив справу через відсутність складу адміністративного правопорушення і ухвалив рішення, що саме держава повинна забезпечувати населення медичними масками.

У постанові йдеться про те, що відповідно до ст. 8 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів. В окремих випадках, передбачених законом, ці заходи здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

У матеріалах справи були відсутні докази, які б підтверджували, що громадянин за власні кошти зобов`язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску. Також були відсутні докази, що держава профінансувала чоловікові витрати на придбання чи виготовлення медичної маски і за таких умов він порушив заборону перебувати в громадських місцях без маски.

Крім того, на даний час в Україні не визначені відповідні медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти, щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами, — йдеться в постанові.

Як відомо, Кабінет міністрів своєю постановою заборонив з 6 квітня на час всеукраїнського карантину перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора, пересуватися групою більше двох, прогулюватися у парках і скверах, виходити на вулицю без документів. Крім того, людей старше 60 років уряд зобов’язав самоізолюватися.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що керівники лікарень та інших медичних закладів бояться переплачувати за медичні маски, щоб після закінчення епідемії не отримати від правоохоронців звинувачень у розтраті.