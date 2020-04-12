Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136617-lyashko-likari-boyatsya-kupuvaty-masky-po-17-grn-bo-osterigautsya-zvynuvachen-u-roztrati.html

Ракурс

Медичні маски в українській лікарні є в недостатній кількості.

Ситуація з засобами індивідуального захисту в українських медичних закладах не критична, але запаси масок невеликі. У Міністерстві охорони здоров’я намагаються вирівняти ситуацію та наситити ринок. Про це 12 квітня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

За словами посадовця, керівники медичних закладів бояться переплачувати за медичні маски, щоб після закінчення епідемії не отримати від правоохоронців звинувачень у розтраті.

Головні лікарі бояться купувати маски, які коштували по 10 грн, за 17 грн, бо думають, що коли все закінчиться, до них ходитимуть і перевірятимуть, чому вони так дорого закупили, — зазначив він.

Також Ляшко пояснив необхідність носіння масок у громадських місцях, бо всі українці можуть бути потенційно інфікованими. Чиновник додав, що ситуація із засобами індивідуального захисту на ринку наразі значно краща, ніж раніше — медичні маски вже з’являються в аптеках, їх роздають у певних продуктових та будівельних магазинах. Крім того, партії масок заводяться в Україну представниками бізнесу.

Нагадаємо, Верховна Рада може запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на медичні маски чи антисептики. Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності 10 квітня рекомендував ВРУ ухвалити за основу законопроект, яким пропонується встановити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.