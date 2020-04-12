Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Медицинские маски в украинских больницах есть в недостаточном количестве.

Ситуация со средствами индивидуальной защиты в украинских медицинских учреждениях не критична, но запасы масок невелики. В Министерстве здравоохранения пытаются выровнять ситуацию и насытить рынок. Об этом 12 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам чиновника, руководители медицинских учреждений боятся переплачивать за медицинские маски, чтобы после окончания эпидемии не получить от правоохранителей обвинений в растрате.

Главные врачи боятся покупать маски, которые стоили по 10 грн, за 17 грн, потому что думают, что, когда все закончится, к ним будут ходить и проверять, почему они так дорого закупили, — отметил он.

Также Ляшко объяснил необходимость ношения масок в общественных местах, ибо все украинцы могут быть потенциально инфицированными. Чиновник добавил, что ситуация со средствами индивидуальной защиты на рынке пока значительно лучше, чем раньше — медицинские маски уже появляются в аптеках, их раздают в определенных продуктовых и строительных магазинах. Кроме того, партии масок заводятся в Украину представителями бизнеса.

Напомним, Верховная Рада может ввести уголовную ответственность за повышение цен на медицинские маски или антисептики. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности 10 апреля рекомендовал ВРУ принять за основу законопроект, которым предлагается установить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.