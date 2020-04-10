Медицинские маски. Фото: konotop.city

https://racurs.ua/n136562-shtraf-ili-turma-v-rade-predlagaut-vvesti-ugolovnuu-otvetstvennost-za-spekulyaciu-cenami-na-maski.html

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Уголовную ответственность за повышение цен на медицинские маски или антисептики может ввести Верховная Рада.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВРУ принять за основу законопроект, которым предлагается установить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Такое решение было принято 10 апреля. Об этом сообщается на веб-сайте Рады.

Нардепы рассмотреть законопроект № 3274 «О внесении изменений в УК (относительно перепродажи товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения)» и альтернативный законопроект № 3274−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня».

Нардеп от «Слуги народа» Александр Бакумов заявил, что законопроектом № 3274−1 предполагается дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления по уголовной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Также авторы закона предлагают ст. 199−1 УК наказывать за перепродажу средств гражданской защиты. Если цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены, то предлагают выписывать штраф от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

В Раде предлагают разрешить правительству устанавливать государственные регулируемые цены на средства защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины подозревает 18 аптечных сетей и шесть поставщиков в сговоре о резком повышении цен на одноразовые медицинские маски.