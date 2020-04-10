Денис Ермак. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n136561-plenki-ermaka-v-novom-video-o-kadastrovoy-afere-vsplylo-imya-glavy-ofisa-prezidenta-video.html

Ракурс

«Пленки Ермака» пополняются все новыми видеоматериалами, на которых фигурируют все новые люди. Героем нового видеоматериала стал Александр Луцкий, который длительное время работал в системе земельных ресурсов и подозревался в причастности к земельным аферам.

Новое видео появилось сегодня, 10 апреля, в Telegram-канале «д'Ермак». Речь в видео идет о земельном участке, который является объектом некой кадастровой аферы.

Собеседником Луцкого, по всей видимости, является Дмитрий Штанько, которому приписывают авторство «пленок Ермака».

В разговоре Луцкий упоминает о баснословных суммах взяток для проведения «правильной кадастровой оценки» какого-то земельного участка. Кроме того, Луцкий утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен был посодействовать и помочь «сделать кадастр для нашей замечательной идеи».

Как ранее писал «Ракурс», Луцкий на «пленках Ермака» заявлял, что заплатил за собеседование на должность главы Госгеокадастра 10 тыс. долл., а также сообщил, что об этом было известно братьям Ермакам.