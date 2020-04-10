Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Денис Єрмак. Фото: Дзеркало тижня

«Плівки Єрмака»: у новому відео про кадастрову аферу спливло ім’я глави Офісу президента (ВІДЕО)

10 кві 2020, 16:33
999

«Плівки Єрмака» поповнюються все новими відеоматеріалами, на яких фігурують усе нові люди. Героєм нового відеоматеріалу став Олександр Луцький, який тривалий час працював у системі земельних ресурсів і підозрювався у причетності до земельних афер.

Нове відео з’явилося сьогодні, 10 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Мова у відео йде про земельну ділянку, яка є об'єктом якоїсь кадастрової афери.

Співрозмовником Луцького, ймовірно, є Дмитро Штанько, якому приписують авторство «плівок Єрмака».

У розмові Луцький згадує про надзвичайні суми хабарів для проведення «правильної кадастрової оцінки» якоїсь земельної ділянки. Крім того, Луцький стверджує, що глава Офісу президента Андрій Єрмак мав посприяти і допомогти «зробити кадастр для нашої чудової ідеї».

Як раніше писав «Ракурс», Луцький на «плівках Єрмака» заявляв, що заплатив за співбесіду на посаду глави Держгеокадастру 10 тис. дол., а також повідомив, що про це було відомо братам Єрмакам.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів