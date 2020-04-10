Денис Єрмак. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n136561-plivky-iermaka-u-novomu-video-pro-kadastrovu-aferu-splyvlo-im-ya-glavy-ofisu-prezydenta-video.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» поповнюються все новими відеоматеріалами, на яких фігурують усе нові люди. Героєм нового відеоматеріалу став Олександр Луцький, який тривалий час працював у системі земельних ресурсів і підозрювався у причетності до земельних афер.

Нове відео з’явилося сьогодні, 10 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Мова у відео йде про земельну ділянку, яка є об'єктом якоїсь кадастрової афери.

Співрозмовником Луцького, ймовірно, є Дмитро Штанько, якому приписують авторство «плівок Єрмака».

У розмові Луцький згадує про надзвичайні суми хабарів для проведення «правильної кадастрової оцінки» якоїсь земельної ділянки. Крім того, Луцький стверджує, що глава Офісу президента Андрій Єрмак мав посприяти і допомогти «зробити кадастр для нашої чудової ідеї».

Як раніше писав «Ракурс», Луцький на «плівках Єрмака» заявляв, що заплатив за співбесіду на посаду глави Держгеокадастру 10 тис. дол., а також повідомив, що про це було відомо братам Єрмакам.