Україна обклала 65% митом майже все вугілля з Росії. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n136559-ukrayina-vvela-specmyto-u-65-na-import-vugillya-z-rosiyi.html

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Кабінет міністрів України ввів мито 65% на імпорт деяких видів вугілля з Росії. Такий митом будуть обкладатися ті види вугілля, які Україна виробляє самостійно і може забезпечити ними внутрішній ринок.

Нові правила почнуть діяти з 15 квітня. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна повинна розділяти вугілля, що видобувається у країні, та вугілля, яке імпортується з-за кордону. Для захисту вітчизняної вугільної промисловості уряд повинен контролювати імпорт вугілля і обкладати митом ті види, які у достатній кількості є у самій Україні.

Відповідну постанову № 261 про внесення змін до постанови «Питання введення спеціального мита на окремі товари з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» опубліковано на сайті Кабміну.

Згідно з документом, митом обкладаються усі види вугілля, окрім антрациту, бітумінозного та коксівного вугілля для металургійної промисловості, а також вугілля марки Т («тонкий») ​​для виробників електричної і теплової енергії. Дана постанова була прийнята ще 18 березня, проте опублікували її лише вчора. За словами Шмигаля, документ довго перебував на доопрацюванні.

Нагадаємо, також Кабінет міністрів України ввів спецмито на імпорт електроенергії з Російської Федерації.