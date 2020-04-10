У безкарантинній Швеції стрімко зростає смертність від коронавірусу, а прогнози ще невтішніші — Time / Фото: france24.com

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Незважаючи на пандемію коронавірусу мешканці Стокгольма продовжують насолоджуватися прогулянками та спілкуванням на свіжому повітрі, адже влада Швеції досі не запровадила жорсткий карантин. Також тут спостерігається цілковита відсутність паніки, а на вулицях у квітні так само людно, як і торік.

В той час як у країнах Європи громадяни виходять з дому лише за продуктами або ліками, Швеція живе своїм звичним ритмом життя: діти ходять до школи, а дорослі зустрічаються за вечерею у місцевому барі. Влада рекомендувала ізоляцію та роботу з дому лише для вразливих верств населення, — йдеться у статті Time.

Разом з тим у країні зареєстровано 9141 випадок інфікування COVID-19 і вже щонайменше 793 особи загинуло. Експерти побоюються серйозного спалаху хвороби через відсутність карантину у Швеції з населенням у 10 млн осіб.

У країні зафіксовано порівняно високий рівень смертності: станом на 8 квітня від вірусу померло 7,68% інфікованих. У сусідніх Норвегії та Данії показники летальності становлять 1,46% та 3,85% відповідно. Кількість летальних випадків у США — 3,21%. Водночас високий рівень смертності у Швеції може бути результатом низьких обсягів тестування населення, зазначають у Time.

Уряд Швеції виступає за вжиття лише невимушених заходів. Агентство охорони здоров’я країни рекомендує громадянам «правильно» кашляти (чхати) і регулярно мити руки, але не закликає до запровадження обмежувальних заходів. Лише 29 березня уряд заборонив збиратися у компанії понад 50 осіб. Для прикладу, в Німеччині та Австралії заборонено збиратися у групи понад двоє осіб. Внутрішні авіарейси у Швеції також продовжують працювати.

Головний епідеміолог Швеції Андер Тегнелл заявив, що уряд повинен дозволити коронавірусу поширюватися повільно серед населення. Цей підхід спочатку застосовували Велика Британія та Нідерланди, перш ніж різко змінити стратегію боротьби з COVID-19, побоюючись перевантаження системи охорони здоров’я. 5 квітня Тегнелл заявив, що коронавірус можна подолати шляхом вироблення імунітету у населення або комбінацією вироблення імунітету у нації та вакцинації (нагадаємо, що вакцина з’явиться не швидше аніж за 14 місяців).

Втім, багато експертів з різних куточків Швеції кажуть, що стратегія влади щодо COVID-19 — небезпечна. Наприкінці березня 2,3 тис. лікарів, вчених та науковців підписали відкритий лист до уряду, в якому закликали вжити більш жорстких заходів.

Ми вважаємо, що немає наукових доказів доцільності стратегії влади, — каже експерт з мікробного патогенезу Сесілія Седерберг-Наулер, яка підписала цей лист.

За її словами, уряд неохоче ділиться своїми даними з науковцями і тому вона вважає, що стратегія уряду «не ґрунтується на доказах».

Епідеміолог із інфекційних хвороб Каріна Кінг каже, що уряд Швеції не доклав жодних конкретних зусиль для тестування людей, встановлення контактів інфікованих і запровадження карантину, як це робила Південна Корея задля припинення розповсюдження коронавірусу на початку спалаху. Разом з тим, варто додати, що міжособистісна відстань притаманна шведській культурі і 40% домогосподарств — це одноосібні домогосподарства без дітей. Однак вірус може швидко поширюватися і за таких умов.

Швеція займає друге місце з найнижчою кількістю ліжок для реанімації в Європі після Португалії. Тут є лише п’ять ліжок на кожні 100 тис. жителів. Тому система охорони здоров’я, ймовірно, не впорається з важким сценарієм спалаху COVID-19.

Наразі експерти зазначають, що уряд Швеції не дотримується вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо запровадження жорстких заходів ізоляції.

Я здивований і розчарований, що вони все ще не вжили жодних дій і не слухали порад таких організацій, як ВООЗ… Вони ігнорують будь-яку модель прогнозування, опубліковану експертами в цій галузі, — констатують аналітики.

Смертей серед шведів літнього віку може бути так багато, що середня тривалість життя у Швеції значно впаде, — попереджає лікар і професор геронтології Університету Умео Інгве Густафсон.

У шведських будинках для людей літнього віку вмирають все частіше: 40% всіх громадян старше 70, які померли на цей момент від коронавірусу в Стокгольмі, жили саме там.

Я дуже і дуже засмучений. Багато людей позбавляються життя. У той же час я абсолютно не здивований. У найближчі тижні ми побачимо цифри значно, значно гірші, — каже Густафсон.

Головний лікар однієї з великих лікарень Швеції анонімно розповів Time, що нинішній підхід «ймовірно закінчиться розправою в історичних масштабах». Він каже, що медперсоналу його лікарні, у якого підтверджено безсимптомну форму коронавірусу, рекомендували продовжувати працювати. На думку аналітиків, вже надто пізно, щоб запобігти спалаху коронавірусу у Стокгольмі, але карантин ще можна запровадити в інших частинах країни.

Водночас, незважаючи на те, що експерти ставлять під сумнів стратегію уряду, багато шведів, схоже, підтримують її. Опитування громадської думки показують, що громадяни довіряють системі охорони здоров’я на 48%. Шведське суспільство рідко буває невдоволене урядом. Разом з тим, негативний сценарій спалаху COVID-19 у Швеції може покласти край довгій історії довіри громадськості до влади.