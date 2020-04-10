Комендантська година: Одеса та Тернопіль виступили проти, але запустять вуличні патрулі

Комендантська година: в Одесі і Тернополі відмовилися ізолюватися, але патрулюватимуть міста, фото — Львівська міськрада

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Комендантська година Одесі і Тернополю не загрожує. Влада цих міст заперечила запровадження такого обмежувального заходу під час карантину, але заявила, що ретельніше стежитиме за дотриманням обмежувальних заходів.

У Тернопільській міськраді пояснили, що комендантських вихідних у Тернополі 11 та 12 квітня не запроваджуватимуть, проте через зростання кількості хворих на коронавірус правоохоронці здійснюватимуть посилене стеження за дотриманням громадянами карантинних обмежень.

Нацполіція, патрульна поліція і муніципальна інспекція наглядатимуть за вулицями, парками, дитячими та спортивними майданчиками. На КПП, що на в’їздах в Тернопіль, водіям та пасажирам проводитимуть температурний скринінг.

Влада попередила, що громадяни, які планують на ці вихідні здійснити виїзд на власному авто за межі міста, не можуть заїжджати у міста чи села, які визначені осередком COVID-19, а перебувати в транспортному засобі можуть не більше двох осіб (більше двох у випадку, якщо усі пасажири — члени однієї сім’ї).

Під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций наполегливо рекомендував жителям області залишитися вдома і обмежити своє пересування з 13.00 суботи до 06.00 понеділка.

Водночас він повідомив, що «комендантської години у нас не буде». Керівник Нацполіції області Олег Бех повідомив, що «є інформація — у нас починається пік захворюваності».

В Одеській області продовжують установку карантинних блок-постів у Балтському, Ширяївському і Любашівському районах. Наразі в регіоні підтвердили 50 випадків інфікування. У важкому стані хворих немає.

«Ракурс» повідомляв, що в Раді пропонують законодавчо врегулювати проблему, а саме надати право виконавчій владі установлювати особливий режим в’їзду, виїзду на території карантину, а у разі необхідності — проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.