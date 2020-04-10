Комендантский час: Одесса и Тернополь выступили против, но запустят уличные патрули, фото — Львовский горсовет

https://racurs.ua/n136558-komendantskiy-chas-odessa-i-ternopol-vystupili-protiv-no-zapustyat-ulichnye-patruli.html

Ракурс

Комендантский час Одессе и Тернополю пока не угрожает. Власти этих городов возразили против введения такой ограничительной меры во время карантина, но заявили, что тщательно проследят за соблюдением ограничительных мероприятий.

В Тернопольском горсовете объяснили, что комендантских выходных в Тернополе 11 и 12 апреля вводить не будут, однако из-за роста количества больных коронавирусом правоохранители будут осуществлять усиленное слежения за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Нацполиция, патрульная полиция и муниципальная инспекция будут наблюдать за улицами, парками, детскими и спортивными площадками. На КПП водителям и пассажирам будут проводить температурный скрининг.

Власти предупредили, что граждане, которые планируют на эти выходные осуществить выезд на собственном авто за пределы города, не могут заезжать в города или села, в которых зафиксировали вспышку COVID-19, а находиться в транспортном средстве могут не более двух человек (более двух в случае, если все пассажиры — члены одной семьи).

Во время брифинга председатель Одесской ОГА Максим Куцый настойчиво рекомендовал жителям области остаться дома и ограничить свое передвижение с 13.00 субботы до 06.00 понедельника.

Он также сообщил, что «комендантского часа у нас не будет». Руководитель Нацполиции области Олег Бех сообщил, что «есть информация — у нас начинается пик заболеваемости».

В Одесской области продолжают установку карантинных блок-постов в Балтском, Ширяевском и Любашевском районах. Пока в регионе подтвердили 50 случаев инфицирования. В тяжелом состоянии больных нет.

«Ракурс» сообщал, что в Раде предлагают законодательно урегулировать проблему, а именно предоставить право исполнительной власти устанавливать особый режим въезда, выезда на территории карантина, а в случае необходимости — проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.