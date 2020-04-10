В безкарантинной Швеции растет смертность от коронавируса, а прогнозы еще более неутешительные - Time

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Несмотря на пандемию коронавируса жители Стокгольма продолжают наслаждаться прогулками и общением на свежем воздухе, ведь правительство Швеции до сих пор не ввело жесткий карантин. Также здесь наблюдается полное отсутствие паники, а на улицах в апреле так же людно, как и в прошлом году.

В то время как в странах Европы граждане выходят из дома лишь за продуктами или лекарствами, Швеция живет своим обычным ритмом жизни: дети ходят в школу, а взрослые встречаются за ужином в местном баре. Власти рекомендовали изоляцию и работу на дому только уязвимым слоям населения, — говорится в статье Time.

Вместе с тем в стране зарегистрирован 9141 случай инфицирования COVID-19 и уже по меньшей мере 793 человека погибли. Эксперты опасаются серьезной вспышки болезни из-за отсутствия карантина в Швеции, где население составляет 10 млн человек.

В стране наблюдается сравнительно высокий уровень смертности: по состоянию на 8 апреля от вируса умерло 7,68% инфицированных. В соседних Норвегии и Дании показатели летальности составляют 1,46% и 3,85% соответственно. Число летальных случаев в США — 3,21%. В то же время высокий уровень смертности в Швеции может быть результатом низких объемов тестирования населения, отмечают в Time.

Правительство Швеции выступает за принятие «легких» ограничительных мер. Агентство здравоохранения страны рекомендует гражданам «правильно» кашлять (чихать) и регулярно мыть руки, но не призывает к введению карантина. Лишь 29 марта правительство запретило собираться в компании свыше 50 человек. Например, в Германии и Австралии запрещено собираться в группы более двух человек. Внутренние авиарейсы в Швеции также продолжают работать.

Главный эпидемиолог Швеции Андер Тегнелл заявил, что правительство должно позволить коронавирусу медленно распространяться среди населения. Этот подход изначально применяли Великобритания и Нидерланды, прежде чем резко изменить стратегию борьбы с COVID-19, опасаясь перегрузки системы здравоохранения. 5 апреля Тегнелл заявил, что коронавирус можно преодолеть путем выработки иммунитета у населения или комбинацией иммунитета и вакцинации (напомним, что вакцина появится не раньше чем за 14 месяцев).

Впрочем, многие эксперты из разных уголков Швеции говорят, что стратегия власти по борьбе с COVID-19 является опасной. В конце марта 2,3 тыс. врачей и ученых подписали открытое письмо к правительству, в котором призвали принять более жесткие меры.

Мы полагаем, что нет научных доказательств целесообразности стратегии власти, — говорит эксперт по микробному патогенезу Сесилия Седерберг-Наулер, которая подписала это письмо.

По ее словам, правительство неохотно делится своими данными с учеными и поэтому она считает, что стратегия правительства «не основывается на доказательствах».

Эпидемиолог с инфекционных болезней Карина Кинг говорит, что правительство Швеции не приложило никаких конкретных усилий для тестирования людей, определения контактов инфицированных и введения карантина, как это сделала Южная Корея для прекращения распространения коронавируса в начале вспышки. Вместе с тем, стоит добавить, что межличностное расстояние присуще шведской культуре и 40% домохозяйств — это домохозяйства без детей. Однако вирус может быстро распространяться и в таких условиях.

Швеция занимает второе место по самому низкому количеству коек для реанимации в Европе после Португалии. Здесь есть только пять коек на каждые 100 тыс.жителей. Поэтому система здравоохранения, вероятно, не справится с тяжелым сценарием вспышки COVID-19.

Сейчас эксперты отмечают, что правительство Швеции не следует указаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении жестких мер изоляции.

Я удивлен и разочарован, что они все еще не приняли никаких действий и не слушали советов таких организаций, как ВОЗ… Они игнорируют любую модель прогнозирования, опубликованную экспертами в этой области, — констатируют аналитики.

Смертей среди пожилых шведов может быть так много, что средняя продолжительность жизни в Швеции сильно упадет, — предупреждает врач и профессор геронтологии Университета Умео Ингве Густафсон.

В шведских домах престарелых умирают все чаще: 40% всех граждан старше 70, умерших к настоящему моменту от коронавируса в Стокгольме, жили именно там.

Я очень и очень опечален. Многие люди лишаются жизни. В то же время я совершенно не удивлен. В ближайшие недели мы увидим цифры еще намного, намного хуже , — говорит Густафсон.

Главный врач одной из крупных больниц Швеции анонимно рассказал Time, что нынешний подход «вероятно закончится расправой в исторических масштабах». Он говорит, что медперсоналу его больницы, у которого подтверждена бессимптомная форма коронавируса, рекомендовали продолжать работать. По мнению аналитиков, уже слишком поздно, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в Стокгольме, но карантин еще можно ввести в других частях страны.

В то же время, несмотря на то, что эксперты ставят под сомнение стратегию правительства, многие шведы, похоже, поддерживают ее. Опросы общественного мнения показывают, что граждане доверяют системе здравоохранения на 48%. Шведское общество редко высказывает не довольствие работой правительства. Вместе с тем, негативный сценарий вспышки COVID-19 в Швеции может положить конец долгой истории доверия властям.