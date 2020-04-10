Украина обложила 65% пошлиной почти весь уголь из России. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n136559-ukraina-vvela-specposhlinu-v-65-na-import-uglya-iz-rossii.html

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Кабинет министров Украины ввел пошлину 65% на импорт некоторых видов угля из России. Такой пошлиной будут облагаться те виды угля, которые Украина производит самостоятельно и может обеспечить ими внутренний рынок.

Новые правила начнут действовать с 15 апреля. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина должна разделять уголь, который добывается в стране и который импортируется из-за границы. Для защиты отечественной угольной промышленности правительство должно контролировать импорт угля и облагать пошлиной те виды, которые в достаточном количестве есть в самой Украине.

Соответствующее постановление № 261 о внесении изменений в постановление «Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины» опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, пошлиной облагаются все виды угля, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля для металлургической промышленности, а также угля марки Т («тощий») для производителей электрической и тепловой энергии. Данное постановление было принято еще 18 марта, однако опубликовали его только вчера. По словам Шмыгаля, документ долго находился на доработке.

Напомним, также Кабинет министров Украины ввел спецпошлину на импорт электроэнергии из Российской Федерации.