Медичні маски. Фото: konotop.city

https://racurs.ua/ua/n136562-shtraf-abo-turma-u-radi-proponuut-vvesty-kryminalnu-vidpovidalnist-za-spekulyaciu-cinamy-na-masky.html

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Кримінальну відповідальність за підвищення цін на медичні маски чи антисептики може запровадити Верховна Рада.

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВРУ ухвалити за основу законопроект, яким пропонується встановити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня. Таке рішення було ухвалене 10 квітня. Про це повідомляється на веб-сайті Ради.

Нардепи розглянути законопроект № 3274 «Про внесення змін до ККУ (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану)» та альтернативний законопроект № 3274−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня».

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Бакумов заявив, що законопроектом № 3274−1 передбачається доповнити Кримінальний кодекс новим складом злочину щодо кримінальної відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня. Також автори законупропонують ст. 199−1 ККУ карати перепродаж засобів цивільного захисту. Якщо ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни, то пропонують виписувати штраф від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або карати позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

У Раді пропонують дозволити уряду встановлювати державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України підозрює 18 аптечних мереж і шість постачальників у змові про різке підвищення цін на одноразові медичні маски.