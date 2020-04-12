Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136616-v-kieve-vozroslo-kolichestvo-inficirovannyh-covid-19-klichko-infografika.html

Ракурс

Китайский коронавирус продолжает поражать жителей столицы.

За минувшие сутки COVID-19 заразились еще 20 человек. По состоянию на сегодня в Киеве уже 416 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Об этом 12 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

По словам мэра, вчера заразились пять женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. В субботу коронавирус обнаружили еще у одного медика.

В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Все остальные больные находятся дома и лечатся на самоизоляции. За ними присматривают медики.

Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник — Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя, — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 апреля коронавирус в Киеве был диагностирован у 396 человек. Вчера подтвердили 48 новых случаев инфицирования. Также за минувшие сутки в Киеве скончался еще один больной, поэтому теперь летальных случаев в столице семь. От болезни выздоровели 12 инфицированных.

Напомним, в Украине уже зафиксировали 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Вирус унес жизни 83 украинцев, за последние сутки умерли 10 человек. Выздоровели 89 пациентов. Вчера коронавирусом заразились 266 человек.