Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136616-u-kyievi-zrosla-kilkist-infikovanyh-covid-19-klychko-infografika.html

Ракурс

Китайський коронавірус продовжує вражати мешканців столиці.

За минулу добу COVID-19 заразилися ще 20 осіб. Станом на сьогодні в Києві вже 416 лабораторно підтверджених випадків інфікування. Про це 12 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

За словами мера, вчора заразилися п’ятеро жінок віком від 49 до 60 років і 15 чоловіків віком від 19 до 74 років. У суботу коронавірус виявили ще у одного медика.

До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Всі інші хворі перебувають вдома і лікуються на самоізоляції. За ними наглядають медики.

Друзі! Я розумію, що сьогодні свято — Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе, — наголосив мер.

Раніше повідомлялося, що станом на 11 квітня коронавірус у Києві був діагностований у 396 осіб. Вчора підтверджено 48 нових випадків інфікування. Також за минулу добу у Києві помер ще один хворий, тож тепер летальних випадків у столиці сім. Від хвороби одужали 12 інфікованих.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 2 тис. 777 випадків коронавірусної інфекціїCOVID-19. Вірус забрав життя 83 українців, за останню добу померло 10 осіб. Одужали 89 пацієнтів. Вчора коронавірусом заразилися 266 осіб.