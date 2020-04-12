Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136615-borba-s-koronavirusom-v-ukraine-poobeschali-1-mln-doll-za-izobretenie-vakciny-ot-covid-19.html

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Денежное вознаграждение за создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 пообещали в Украине.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что один из фондов выплатит 1 млн долл. людям, которые изобретут вакцину от коронавируса. Письма о вознаграждении уже отправили украинским ученым. Об этом 12 апреля заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум 1 млн долл., — отметил он.

Также Ляшко заверил, что уже во всех областях могут делать ПЦР тесты. Кроме того, Украина закупила 12 аппаратов для ПЦР-диагностики, чтобы расширить мощности лабораторий в регионах. Также Министерство здравоохранения привлекает частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов для тестирования. Подобные аппараты будут изымать из ветеринарных лабораторий.

Главный санврач добавил, что украинские медики одними из первых в мире будут подключать картриджи для аппаратов GeneXpert — ПЦР-систем, которые сейчас используются для диагностики туберкулеза. На этой аппаратуре тоже попытаются обнаруживать COVID-19.

По словам Ляшко, отечественные тест-системы закупаются небольшими партиями отечественными лабораториями. Тем временем Минздрав централизованно обеспечивает поставки китайских и корейских реактивов.

Напомним, израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против COVID-19. Ожидается, что препарат будет готов через несколько недель и через 90 дней в Израиле наладят выпуск полноценной вакцины.