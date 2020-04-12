Возросло количество инфицированных COVID-19 военнослужащих ВСУ. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n136614-koronavirus-v-armii-vozroslo-kolichestvo-inficirovannyh-voennoslujaschih-vsu.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться среди военнослужащих Вооруженных сил.

По состоянию на 7.00 12 апреля зарегистрированы 18 случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизнь одного человека, один пациент выздоровел. На изоляции находятся 180 человек. В ближайшие трое суток у 20 человек заканчивается изоляция. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Специалисты проанализировали заболевания среди военных и гражданских и пришли к выводу, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родными, что не входят в круг лиц, с которыми люди общаются каждый день или живут вместе.

Командование призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены и не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.

Напомним, 9 апреля коронавирус в армии обнаружили еще у двух военнослужащих — из Васильковского гарнизона и одной из воинских частей Мелитополя Запорожской области. Кроме этого, на самоизоляцию отправили военных, которые контактировали с инфицированными защитниками Украины. До того COVID-19 обнаружили у четырех человек, один человек умер.