Коронавирус в армии: возросло количество инфицированных военнослужащих ВСУhttps://racurs.ua/n136614-koronavirus-v-armii-vozroslo-kolichestvo-inficirovannyh-voennoslujaschih-vsu.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться среди военнослужащих Вооруженных сил.
По состоянию на 7.00 12 апреля зарегистрированы 18 случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизнь одного человека, один пациент выздоровел. На изоляции находятся 180 человек. В ближайшие трое суток у 20 человек заканчивается изоляция. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Специалисты проанализировали заболевания среди военных и гражданских и пришли к выводу, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родными, что не входят в круг лиц, с которыми люди общаются каждый день или живут вместе.
Командование призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены и не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.
Напомним, 9 апреля коронавирус в армии обнаружили еще у двух военнослужащих — из Васильковского гарнизона и одной из воинских частей Мелитополя Запорожской области. Кроме этого, на самоизоляцию отправили военных, которые контактировали с инфицированными защитниками Украины. До того COVID-19 обнаружили у четырех человек, один человек умер.