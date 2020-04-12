Главный санитарный врач Виктор Ляшко. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n136613-zabudte-o-rukopojatii-i-kofe-v-parke-lyashko-predupredil-ukraincev-o-novyh-biologicheskih-realiyah.html

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Пандемия китайского коронавируса SARS-Cov-2 может заставить людей приучаться к жизни в новых биологических реалиях.

Будущее покажет, как вирус будет мутировать и сможет ли справляться человеческий иммунитет с этими мутациями. Люди должны будут забыть о жизни, которая была до вспышки коронавируса в том случае, если мутация приведет к возникновению новых болезней. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

Если мы будем иметь устойчивый иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезни — это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что же, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях. И забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп, — отметил Ляшко.

Чиновник выразил надежду, что ученые все же изобретут вакцину или препараты для лечения COVID-19.

Ляшко не смог ответить на вопрос о второй волне коронавируса. Медик выразил мнение, что до октября все страны уже будут подготовлены к этому. Ляшко предполагает, что коронавирусная инфекция все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.

Напомним, в Украине уже зафиксировали 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Вирус унес жизни 83 украинцев, за последние сутки умерли 10 человек. Выздоровели 89 пациентов. Вчера коронавирусом заразились 266 человек.

Во всем мире SARS-Cov-2 инфицировались 1 млн 783 тыс. 439 человек, а умерли 109 тыс. 70 людей.