Головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n136613-zabudte-pro-rukostyskannya-ta-kavu-v-parku-lyashko-poperedyv-ukrayinciv-pro-novi-biologichni.html

Ракурс

Пандемія китайського коронавірусу SARS-Cov-2 може змусити людей привчатися до життя в нових біологічних реаліях.

Майбутнє покаже, як вірус мутуватиме і чи людський імунітет справлятиметься з цими мутаціями. Люди повинні будуть забути про життя, яке було до спалаху коронавірусу в тому випадку, якщо мутація призводитиме до виникнення нових хвороб. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua.

Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього віруса і мутації не будуть спричиняти хворобу — це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде призводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися лише через скайп, — зазначив Ляшко.

Чиновник висловив сподівання, що науковці все ж винайдуть вакцину чи препарати для лікування COVID-19.

Ляшко не зміг відповісти на питання щодо другої хвилі коронавірусу. Медик висловив думку, що до жовтня всі країни вже будуть підготовлені до цього. Ляшко припускає, що коронавірусна інфекція все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 2 тис. 777 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Вірус забрав життя 83 українців, за останню добу померло 10 осіб. Одужали 89 пацієнтів. Вчора коронавірусом заразилися 266 осіб.

В усьому світі SARS-Cov-2 інфікувалися 1 млн 783 тис. 439 осіб, а померли 109 тис. 70 людей.