Зросла кількість інфікованих COVID-19 військовослужбовців ЗСУ. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136614-koronavirus-v-armiyi-zrosla-kilkist-infikovanyh-viyskovoslujbovciv-zsu.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися серед військовослужбовців Збройних сил.

Станом на 7.00 12 квітня зареєстровано 18 випадків зараження COVID-19. Хвороба забрала життя однієї людини, один пацієнт одужав. На ізоляції перебувають 180 осіб. У найближчі три доби у 20 осіб закінчується ізоляція. Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Фахівці проаналізували захворювання серед військових та цивільних й дійшли висновку, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, що не входять до кола осіб, з якими люди спілкуються щодня або мешкають разом.

Командування закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни і не наражати себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Нагадаємо, 9 квітня коронавірус в армії виявили ще у двох військовослужбовців — з Васильківського гарнізону та однієї з військових частин Мелітополя Запорізької області. Окрім цього, на самоізоляцію відправили військових, які контактували з інфікованими захисниками України. До того COVID-19 виявили у чотирьох осіб, одна людина померла.