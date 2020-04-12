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Карантин в Україні. Фото: Ракурс

Карантин в Україні: у Рівному та Чернівцях біля церков зібралися натовпи прихожан (ФОТО)

12 кві 2020, 14:18
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Карантину в Україні дотримуються не всі громадяни. На Вербну неділю біля храмів збираються десятки, а то й сотні вірян.

Так, у Рівному в Свято-Воскресенському соборі сьогодні проводилася служба УПЦ МП. До храму прийшло багато людей, які не дотримуються безпечної дистанції. Дехто прийшов у громадське місце без маски на обличчі. Про це повідомляє «ЧаРівне».

За інформацією місцевого видання, Українська православна церква МП вже не вперше порушує карантинні заходи в Рівному.

Люди зібралися біля собору в Рівному. Фото: «ЧаРівне»

Люди зібралися біля собору в Рівному. Фото: «ЧаРівне»

Люди зібралися біля собору в Рівному. Фото: «ЧаРівне»

Багато людей біля церков сьогодні фіксується і в Чернівцях. Як пише інформаційне агентство ACC, скупчення людей сьогодні можна було помітити поблизу Свято-духівського кафедрального собору на Соборній площі.

Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що на свята у Чернівецькій області не будуть закривати церкви. При цьому глава області закликав людей дотримуватися правил карантину.

Люди прийшли освячувати вербу в Чернівцях. Фото: acc.cv.ua

Люди прийшли освячувати вербу в Чернівцях. Фото: acc.cv.ua

Люди прийшли освячувати вербу в Чернівцях. Фото: acc.cv.ua

Люди прийшли освячувати вербу в Чернівцях. Фото: acc.cv.ua

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій та настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликали вірян залишатися вдома на великодні свята та дотримуватися умов карантину.


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