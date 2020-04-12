Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136619-karantyn-v-ukrayini-u-rivnomu-ta-chernivcyah-bilya-cerkov-zibralysya-natovpy-pryhojan-foto.html

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Карантину в Україні дотримуються не всі громадяни. На Вербну неділю біля храмів збираються десятки, а то й сотні вірян.

Так, у Рівному в Свято-Воскресенському соборі сьогодні проводилася служба УПЦ МП. До храму прийшло багато людей, які не дотримуються безпечної дистанції. Дехто прийшов у громадське місце без маски на обличчі. Про це повідомляє «ЧаРівне».

За інформацією місцевого видання, Українська православна церква МП вже не вперше порушує карантинні заходи в Рівному.

Багато людей біля церков сьогодні фіксується і в Чернівцях. Як пише інформаційне агентство ACC, скупчення людей сьогодні можна було помітити поблизу Свято-духівського кафедрального собору на Соборній площі.

Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що на свята у Чернівецькій області не будуть закривати церкви. При цьому глава області закликав людей дотримуватися правил карантину.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій та настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликали вірян залишатися вдома на великодні свята та дотримуватися умов карантину.