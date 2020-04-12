Стрілянина сталася в Каліфорнії. Фото: flickr.com

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Стрілянина сталася в Сполучених Штатах Америки під час коронавірусного карантину.

Збройний інцидент відбувся в американському місті Бейкерсфілд у штаті Каліфорнія. На закритій вечірці сталася стрілянина, внаслідок якої шестеро людей загинули. Серед жертв — неповнолітня дитина. Про це 12 квітня повідомляє CNN.

Наголошується, що також поранення дістали кілька осіб. Постраждалим надали медичну допомогу, поранення не загрожують їхньому життю.

Свідки повідомили, що нападників було четверо, вони прибули на білому седані. Поліція займається розшуком зловмисників, але поки нікого не затримували.

Перестрілка сталася під час карантину, який був запроваджений із метою зменшити розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2. Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом ввів карантин наприкінці березня і нещодавно продовжив його до 15 травня.

Нагадаємо, у лютому в американському місті Мілвокі, розташованому в штаті Вісконсін, сталася стрілянина. Інцидент, внаслідок якого загинули восьмеро осіб, стався на території місцевого заводу пивоварної компанії Molson Coors.